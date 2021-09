Spread the love



















Louis J Pinto Re-elected President of Mandd Sobhann for 2021-22

Mangaluru: Mandd Sobhann, World’s Premier Konkani Cultural Organization, held its 34th General Body on 5 September 2021. The Executive Committee elected that day, met on 17th Sep to elect the Office Bearers for the year 2021-22.

* Gurkar: Eric Ozario,

* President: Louis J. Pinto,

*Co-ordinstor : Stany Alvares

* Vice President: Sunil Monteiro,

*Secretary: Kishore Fernandes,

* Associate Secretary: Naveen Lobo,

* Treasurer: Alron Rodrigues,

* P.R.O.: Victor Mathias,

* Administrator -Kalakul Repertory: Arunraj Rodrigues,

* Sumell Coordinator: Irine Rebello,

*Nach Sobhann: Rahul Pinto,

* Kalangann Upkeep: Bannu Fernandes,

* Library: Rony Crasta,

* Project Coordinator: Lawrence D’Souza

* Members : Lavina Danthy, Jasmine Lobo, Joel Pereira, Raina Castelino, Lingappa Gowda

* Regional Representatives: James Lopes (Honnavar), Jacob Fernandes (Uttar Kannada), Shaila Fernandes (Udupi), Vinod Crasta (Kasargod),

Joy Fernandes (Goa), Dayan D’Souza (Dubai), Sunil D’Silva (Qatar), Rudolf D’Souza (Kuwait), Harriet Vidyasagar (USA), Royston Fernandes (France)

* Ex-Officio Members: Roy Castelino (Kalaangann Pirjent)

Ronald Mendonca (Kalaangann Chairman)

