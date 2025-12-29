ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIVರವರ ಭೇಟಿ
ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ರವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2025 ರಂದು ರೋಮ್ನ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಜುಬಿಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಪಿಎಂಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೆ. ಡಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೋಡಿಯನ್, ಎಂಸಿಬಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಐನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೆ. ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕರಿಪೇರಿ, ಪಿಎಂಐನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಮಲಾ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಂಐ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೊಫಾನೊದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾಟರ್ನಾ ಡೋಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜೈಲು ಚಾಪ್ಲಿನ್ಗಳ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇಟ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಕೈದಿಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಪವಿತ್ರ ವರ್ಷ 2025 ರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು,, ಇದು ಕೈದಿಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಜುಬಿಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳಿಂದ ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 90 ದೇಶಗಳಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮನ್ವಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ನ್ಯಾಯವು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. “ಭರವಸೆಯು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ” ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಿಮೋಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೆಕ್ಟರ್ ರೆ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಎಸ್ಜೆ, ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ರೆ. ಡಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಎಸ್ಜೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದವರು ಪ್ರೊ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.