ದಸರಾ , ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಂಗಳೂರು: ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೂರದೂರದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷ ದಸರಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಸಬಾಗ್ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ – ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಬೋಳಾರ್ ಹಳೇ ಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಹೊಸನಾಡು ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ) – ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮುಲ್ಕಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಚಿತ್ರಪುರಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮರಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರಲಿದೆ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 500 ರೂ., ಮಕ್ಕಳು (6–12 ವರ್ಷಗಳು) 400 ರೂ.
ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು – ಮಡಿಕೇರಿ – ರಾಜಾ ಸೀಟ್ – ಅಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ – ನಿಸರ್ಗಧಾಮ – ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ – ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:30 ರವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ದರ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ರೂ 600, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂ 500
ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ – ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಊಟ) – ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ದರ: 6000 ರೂ.
ಪ್ರವಾಸ
ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ – ಕುಂದಾಪುರ – ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ – ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30 ರವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ದರ: ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 700 ರೂ., ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 600 ರೂ.
ದಸರಾ ದುರ್ಗಾ ದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಎಂಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರವಾಸವು ನೀಲಾವರ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬ್ರಹ್ಮಾವರ), ಮಂದಾರ್ತಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಲ್ಲೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ, ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಸೋಮಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ
ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಲಭ್ಯ: ಶೃಂಗೇರಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಸರಾ ದುರ್ಗಾ ದರ್ಶನ.
* ಶುಲ್ಕ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ರೂ. 500, ಮಕ್ಕಳು (6–12 ವರ್ಷ) 400 ರೂ.
* ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗವು ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಎಸ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ), ಕಿಗ್ಗ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹರಿಪುರ ಮಠ, ಪೆರ್ಡೂರು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7:30 ರೊಳಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.