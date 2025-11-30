ಪುತ್ತೂರು: ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ – ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ರಾಮಮೋಹನ್ ಅವರ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ತನ್ನ ಪರಿಚಯದವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಕೆಲವು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆತನು ಪುತ್ತೂರು ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯ ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅ.ಕ್ರ: 116/2025 ರಂತೆ BNS-2023 ಕಲಂ 329(3), 324(4), 115(2), 352, 351(2) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ-2009ರ ಕಲಂ 3(a) ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.