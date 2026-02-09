ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರೀಸ್ – ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಾವನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 08-02-2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್, ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮಂದಿರ, ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಪ್ರಜ್ವಲನ ಹಾಗೂ ಶಿವಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕದ್ರಿಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶನಾಥ ಆಚಾರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ, ಶಿವತತ್ವದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂಚಲಾ ತೇಜೋಮಯಿ, ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೆ. ಶ್ರೀಧರನ್, ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಿಶಾನ್ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮಹತ್ವ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ, ರಾಜಯೋಗ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಶಿವಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಪಾರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು, ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಸೇವಾಕಾರರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಿ ಕೆ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿ ಕೆ ರೋಷನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಬಿ ಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿದರು.