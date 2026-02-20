ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ 29 ವಾರಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದ ವೈದ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

26 ವಾರ ಮತ್ತು 5 ದಿನಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ 37 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೆರಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು — 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಪಾತವಾಗಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಗು ಬದುಕುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ನೀನಾ ಮಹಾಲೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28.11.2025 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ‘ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರಿವಿಯಾ’ (ಗ್ರೇಡ್ 4) ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು, ಇದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಂಠಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮಗು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಎಂ.ಆರ್.ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು (ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಕ್ರೀಟಾ) ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 13.12.2025 ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಹೊಕ್ಕಳುಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಗು ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ 29 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ 29 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ 16.12.2025 ರಂದು ತುರ್ತು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಕೇವಲ 690 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಘಟಕದಲ್ಲಿ (NICU) ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಸುವು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ವಿಶೇಷ ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ನೀನಾ ಮಹಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದವರಾದ ಡಾ. ಅಪರ್ಣಾ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ (ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು), ಡಾ. ಸೌದಾ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು), ಡಾ. ರಕ್ಷಿತಾ (ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರು), ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 17.02.2026 ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ತೂಕ 1.49 ಕೆ.ಜಿ. ಇತ್ತು.

ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ಪಲ್ಮನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ವಿಧಾನವು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ತಂಡದ ಆರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.


