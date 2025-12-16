ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರು ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಲಿ – ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್
ಉಡುಪಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ನಾಟಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿ” ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
“ಸುವರ್ಣರ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಲಿ”
“ಉಡುಪಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸದನದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಸದೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಭಾಗವೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಲ್ಲ,” ಎಂದು ಕಾಂಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ: ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಹರಿಕಥೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಲೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ.”
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆ: “ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನ.”
ಉಡುಪಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಶಾಸಕರು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಚನ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ವತೆಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆ: “ಉಡುಪಿಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು, ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಟಕವಾಡಲು ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.”
ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಸದೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು. “ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದನದ ಗೌರವ ಹರಾಜು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.