ಯುವ ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಿ ರಿಶೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೆ “ಧಾ ಯಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ” ಬಿರುದು
ಯುವ ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಿ ರಿಶೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಯನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ಟುಡೇ ಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ “ಧಾ ಯಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ” ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಬಿವಿಪಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದವುಗಳು 2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಚಕ್ರ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದ ಲಿಟರೇಚರ್ ಟುಡೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪುಟ 22 ಮತ್ತು 23 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವರು ದಿಶಾ ಭಾರತ್, ಸಮರ್ಥ ಭಾರತ್, ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.