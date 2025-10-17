ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ &; ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ಮತ್ತು 17, 2025 ರಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಸ್ಜೆಎಂಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿಟಿಯು) ಬೆಳಗಾವಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 235 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಹುಡುಗರ ತಂಡ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಿ, ಮಾನ್ವಿತ್ ಯು, ಮಾನ್ವಿತ್ ಕೆ ಎಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಕೆ ಎಸ್, ಪ್ರವಿತ್, ಹಿತೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್.
ಹುಡುಗಿಯರ ತಂಡ: ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಪಿ, ಸಾನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೀಕ್ಷಾ ವಿ, ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಶ್ಮಿತಾ ಡಿ.ಸಿ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.