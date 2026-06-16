ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಭ್ರಮ 2026’ ಕನ್ನಡ ಗಾಯನ ಸುಧೆ: ಕತಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್
ದೋಹಾ, ಕತಾರ್: ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ (ಐಸಿಸಿ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕತಾರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಘಟನೆ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್’ (ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ ವಕ್ರಾ ನಗರದ ಡಿಪಿಎಸ್ ಎಂಐಎಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಸಂಭ್ರಮ 2026’ ಭವ್ಯ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕತಾರ್ನಾದ್ಯಂತದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. “ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ… ಹೃದಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ” ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಾಯನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕತಾರ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ನವೀನ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ತದನಂತರ ಜಂಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಎಚ್.ಬಿ. ಅವರು ಸಭಾಂಗಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಕತಾರ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕತಾರ್ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ರಾಯಭಾರಿ (ಡಿಸಿಎಂ) ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ, “ಮೆಲೋಡಿ ಕಿಂಗ್” ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ (ಐಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ. ಮಣಿಕಂಠನ್, ಕತಾರ್ ಆಟೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಿಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಲ್ ಮಾದೀದ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀ ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್ ಫಕ್ರೂ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರತ್ವ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ನ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅವರು, ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪೋಷಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಔಪಚಾರಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಭಾಸಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚತುರ ನಿರೂಪಕ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವೃಂದದ ನೇರ ಗಾಯನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ರಂಜಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಆರಾಧ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ರಾಯ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಾದ್ಯಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು, ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನ ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಸುಮಧುರ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಗೆ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಭಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಂತಿಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜೋತ್ ಸುರೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶೀರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ (ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡೀಸ್) ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ (ಐಸಿಸಿ), ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆನೆವೊಲೆಂಟ್ ಫೋರಂ (ಐಸಿಬಿಎಫ್), ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಬಿಪಿಸಿ), ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐಎಸ್ಸಿ) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಎಒಸ್) ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಣ್ಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಎನ್. ಬಾಬುರಾಜನ್, ಐಸಿಬಿಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎಂ. ರವಿಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ವೀರೆಶ್ ಮನ್ನಂಗಿ, ಶ್ರೀ ಮಧು ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
‘ಸಂಭ್ರಮ 2026’ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಕತಾರ್ನ 2026-2028ರ ಅವಧಿಯ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಖರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಭಾಸಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಜೋತ್ ಸುರೇಶ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾವನಾ ನವೀನ್, ಜಂಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ ಎಚ್.ಬಿ., ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ (ಬೆನೆವೊಲೆಂಟ್) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶುಭಾ ಆರ್. ರಾವ್, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುರಾಜು ಜಗಳೂರು, ಜಂಟಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಜಿ., ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ.ಕೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಕತಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಕತಾರ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘವು ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಎಂ. ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಲ್.ಎಲ್., ಪಾಪಾ ಜಾನ್ಸ್, ಕತಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ, ಎಂಬಿಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಕ್ಯುಐಸಿ, ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್; ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಅಲ್ ಮುಫ್ತಾ, ಎಟಿಎಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಪೆಟ್ರೋ-ಕ್ಯೂ, ಅಲ್ ಮೊಯೆದ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಲ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಚೆರ್ಬ್ಲಿ; ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಎನ್ಬಿಕೆ, ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ರೋಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಸುಡಿಯಾ ಹೈಪರ್, ಅಲ್ ಬಲಾಗ್, ಎಸ್ಬಿಎ ಆಟೋ ರಿಪೇರ್, ಇಂಟರ್ಮಾಡಲ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಕ್ರೆಸ್ಟನ್, ಬಾಸ್ ಕಾಫಿ, ಡಿಕ್ಯು – ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಡೈಸೋ, ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್, ದೋಹಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಕೆನರಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಅಮ್ವಾಜ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಅಲ್ ಮುಫ್ತಾ ರೆಂಟ್ ಎ ಕಾರ್, ಅಲಿಶಾನ್, ಅಲ್ ಆಡಮ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎವಿ ಪಾಲುದಾರರಾದ ರೆಹಾಬ್, ಎಂಪಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿ ಒನ್ 89.6 ಎಫ್ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಕ್ಯೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ‘ಸಂಭ್ರಮ 2026’, ಕತಾರ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.