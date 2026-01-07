ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ದುಬೈ: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುಎಇಯ ನಾಲ್ವರು ಯುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗ ಸಹೋದರರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಬೈನ ಕಬರಸ್ಥಾನದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ಪೋಷಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಮತ್ತು ರುಖ್ಸಾನಾ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಮುಹೈಸ್ನಾದ ಅಲ್ ಕುಸೈಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವುಕರಾದರು. ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಎದೆಗುಂದದ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಅನೇಕರು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
“ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಲಿವಾ ಉತ್ಸವದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಶಾಜ್ (14), ಅಮ್ಮಾರ್ (12) ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಶ್ (5) ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಬುಶ್ರಾ ಫಯಾಜ್ ಯಾಹು (49) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಏಳು ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಾಮ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ 10 ವರ್ಷದ ಇಜ್ಜಾ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಷ್ರಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.