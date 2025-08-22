ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಲೇಖಕಿ ಮಟಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಲೇಖಕಿ ಮಟಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೋ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ‘ಗ್ರೇವ್ ಡಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್’ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಂತ ಅಗ್ನೆಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಿಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹಾಲ್ ಎ4 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಫಿಸ್ಟಿಕಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಲ್’ ನಂತರದ ಇವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಸಂತ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಜ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇವ್ ಡಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಷ್ಟ, ಭರವಸೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ 17 ಕಿರು ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಿAದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಓದುಗರಿಗೆ ಜೀವನದ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಕಥಾಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.