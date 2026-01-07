ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದು, 2024–25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 36.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2023–24ರರಲ್ಲಿ ₹ 32.53 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿ, ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹ 70 ಲಕ್ಷ, ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹ 44 ಲಕ್ಷ, ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹ 6 ಕೋಟಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹6.30 ಕೋಟಿ, ಇ-ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹ 24 ಲಕ್ಷ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಕಾಣಿಕೆ, ತತ್ಕಾಲ್, ನೋಂದಣಿ, ಹುಂಡಿಗಳಿಂದ ₹ 1.83 ಕೋಟಿ, ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನದಿಂದ ₹ 14 ಲಕ್ಷ, ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 1.62 ಕೋಟಿ, ಚಿನ್ನದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ₹ 6.40 ಲಕ್ಷ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಕೌಂಟರ್, ಸೀರೆ ಫೋಟೊ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 82 ಲಕ್ಷ, ನಿರಖು ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ₹ 3.70 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.
ನೌಕರರ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹ 3.35 ಕೋಟಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನೌಕರರ ವೇತನ ₹ 39 ಲಕ್ಷ, ಸೇವಾ ಬಟವಾಡೆ ₹ 1.15 ಕೋಟಿ, ಬೆಳಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ₹ 48 ಲಕ್ಷ, ಅಂಚೆ, ಸೇವಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ₹ 4.27 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ₹ 5.41 ಕೋಟಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ₹ 8 ಲಕ್ಷ, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ₹ 1.12 ಕೋಟಿ, ಜಾನುವಾರು, ಆನೆ ಸಾಕಾಣೆಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ನಂದಿನಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹ 70 ಲಕ್ಷ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ₹ 1.33 ಕೋಟಿ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹ 2.85 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹ 4.16 ಕೋಟಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಧನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಖು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ಆಡಿಟ್ಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ₹ 32.29 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ.
ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.