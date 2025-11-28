ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಯು.ಎಸ್.ಎ.ಯಿಂದ ಎರಡು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
– ನಿರ್ವಾತ-ಸಹಾಯದ ಸ್ತನ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 3D ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು
– ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ DEXA ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೊಲೊಜಿಕ್ 3D ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ತನ ಟೊಮೊಸೈಂಥೆಸಿಸ್) ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಪದರ-ಪದರದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಗಾಯಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 2D ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಾತ-ನೆರವಿನ ಸ್ತನ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಖರವಾದ, ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರೋಗಿಯ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ DEXA (ಡ್ಯುಯಲ್-ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿಯೋಮೆಟ್ರಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂಳೆ ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು, ಲೀನ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕರಲ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್, ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಣೆ, ಬೊಜ್ಜು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಔಷಧದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.