ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ 2026
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ 2026 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು – ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ನರ್ – ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಭಟ್ಕಳ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಾರವಾರ, ಕೂರ್ಗ್, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ 40 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜೇತರು ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ – ರೂ. 25,000 | ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ – ರೂ. 15,000 | ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ – ರೂ. 10,000 | 3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 4,000 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳು
ಮಾರ್ಕೆಟ್ವರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕಾವೇರಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಅಥರ್, ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಲಾಜಿಜ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬಜಾಜ್, ಕೆಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ 15 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೆವಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆತ್ಮಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಾ ಪಿ. ಚಿಲಿಂಬಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (MBA ಬ್ಯಾಚ್ 2020–22), ಆಡಿಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ 2-KPMG GDC, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು – ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ; ಎಸ್.ಎಸ್.ಇಂಜಗನೇರಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಡಾ. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು; ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಸಮರ್ಥ, ನಿರ್ದೇಶಕ – ಎಂಬಿಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಅನಿರುದ್ಧ ಭಟ್ (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ – ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್), ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಜಿ. (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ), ಪ್ರೊ. ವರುಣ್ ಸಿ.ಎಸ್. (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಮೋನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ).
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ 2026 ರ ಭಾಗವಾಗಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು, ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಟಗಳು, ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಚಾಲಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.