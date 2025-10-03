Spread the love
ಕುಡ್ಲ ರನ್ – ಆವೃತ್ತಿ 2 : ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಓಟ
2025ರ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಎ.ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ‘ಕುಡ್ಲ ರನ್ –ಆವೃತ್ತಿ 2’ ಜಾಗೃತಿ ಓಟವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2025, ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜಸೇವಕರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕುಡ್ಲ ರನ್’ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯವು ಉತ್ತಮ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
