ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಎಲ್ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಿಬಿರ
ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಥಲಸೀಮಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರವು ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ-ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಎಲ್ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಥಲಸೀಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಎಲ್ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಹೆಚ್ಎಲ್ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಒನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ದಾನಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ್ತೂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ‘ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್’ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಕೆ. ಅವರು, “ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಎಲ್ಎ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಹೆ (MAHE) ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (COO) ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಕಂಟಿಪುಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಮಾಹೆ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ,” ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಥಲಸೀಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಹೆ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.