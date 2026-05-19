ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ (ರಿ.) ಇದರ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಲೇಟಸ್ ಲೋಬೊ ಆಯ್ಕೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ (ರಿ.) ಇದರ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಲೇಟಸ್ ಲೋಬೊ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಮೇ 13, 2026ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.
ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವರಾಡೊಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ರೋಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಐಡಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಅವರೂ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ವರಾಡೊದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಂದನೀಯ ಫಾ. ಜಾನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ವರಾಡೊಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೂತನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ಕ್ಲೇಟಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವರಾಡೊಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.