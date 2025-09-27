ಬಸ್ ಮಾಲಿಕ, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಹತ್ಯೆ : ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ ಆರೋಪಿಗಳು?
ಉಡುಪಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡವೂರು ಸಾಲ್ಮರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕೆಎಂಎಸ್ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಚರರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡವೂರಿನತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು, ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡೇ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೂರಿ ಹಾಗೂ ತಲವಾರಿನಿಂದ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಡಯಾನ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆಯ ಫೈಜಲ್ ಖಾನ್, ಕಂಬಳ್ಳಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರು (ಅದ್ದು) ಎಂಬ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಮೂವರು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಎಕೆಎಂಎಸ್ ಬಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಭಾಗವಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಫೈಜಲ್ ಖಾನ್ ಬಂಧನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, “ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬುದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಲೆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಹ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ನಿಖರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.