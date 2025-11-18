ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀರು ಪೈಪ್ ಹಾನಿ – ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತುಂಬೆ (80 MLD) ರೇಚಕ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ 1100 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆವು 17.11.2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಡೀಲ್ ಸಮೀಪ ಕಣ್ಣೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 19.11.2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವವು:
ಪಡೀಲ್
ಮರೋಳಿ
ಕಕನಾಡಿ
ಮಂಗಳಾದೇವಿ
ಜೆಪು–ಪನ್ನೀರ್
ಮುಳಿಹಿತ್ತು
ಬೋಳಾರ
ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೇಶ
ಶಕ್ತಿನಗರ
ಕಣ್ಣೂರು
ಬಜಾಲ್
ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು
ಅಳಪೆ
ಅತ್ತಾವರ
ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರದ
ಚಿಲಿಂಬಿ
ಕೋಡಿಕಲ್
ಉರ್ವಾ ಸ್ಟೋರ್
ಆಶೋಕನಗರ
ಕುಡುಪು
ವಾಮಂಜೂರು
ಬೋಂದೆಲ್
ಕಾವೂರು
ಮರಕಡ
ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.