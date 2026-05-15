ಮಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತೀ ವಂದನೀಯ ಡಾ. ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (ಬಿಷಪ್) ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
‘ಜನರ ಬಿಷಪ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಇವರ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಷಪ್ ಅತೀ ವಂದನೀಯ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅವರು ಸಹ-ಯಾಜಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ಬಿಷಪ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾದ “ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೃದುವಾದ ಕರುಣೆಯೊಂದಿಗೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪಾಲನಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು (ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್) ಅತೀ ವಂ. ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಅತೀ ವಂ. ಡಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ವಿಕಾರ್ ಅತೀ ವಂ. ಫಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ವೇಗಸ್ (ಒಪಿ), ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ವಿಕಾರ್ ಅತೀ ವಂ. ಫಾ. ನವೀನ್ ಪಿಂಟೋ, ಸೆನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತೀ ವಂ. ಫಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅತೀ ವಂ. ಫಾ. ಜಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಒಸಿಡಿ) ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟೋರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ. ಫಾ. ಸಂತೋಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಶತಾಬ್ಧಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿಯ ರೆಕ್ಟರ್ ಅತೀ ವಂ. ಫಾ. ರಾಜೇಶ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳಾದ—ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಡಾ. ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು, “ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ (ಎಂಎಲ್ಸಿ) ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಧಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ (PRO) ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಮತ್ತು ವಂ. ಡಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಿ. ಮಿಲ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಯುಎಫ್ಎಸ್), ಸಿ. ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜಾ (ಎಚ್ಎಂಆರ್) ಮತ್ತು ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿ. ಕ್ಲಾರಾ ಮಿನೇಜಸ್ (ಯುಎಫ್ಎಸ್) ಹಾಗೂ ಸಿ. ಲೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾ (ಬೆಥನಿ) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
‘ರಾಕ್ಣೊ’ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ವಂ. ಫಾ. ರೂಪೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್. ನೊರೊನ್ಹಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಂ. ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ವಂದಿಸಿದರು.