ಮಂಗಳೂರು: ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 172 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕೈಗಳಿಂದ 32 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 121 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ 19 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 32 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು:
- ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳು (LPC): ಹಲವು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 27 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮತೀಯ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ವಾರಂಟ್ ಆರೋಪಿಗಳು: 52 ಎನ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (Non-bailable warrant) ಅಸಾಮಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು: 39 ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, 1.05 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಡ್ರಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: 37 ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 73 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 46 ಮಂದಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಕುರಿತು 89 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 127 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಗಾವಹಣೆ: ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಕುರಿತು 22 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರಗಳು:
- LPC ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 3 ಅಧಿಕಾರಿ, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ವಾರಂಟ್ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ: 4 ಅಧಿಕಾರಿ, 18 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 5 ಅಧಿಕಾರಿ, 13 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು: 3 ಅಧಿಕಾರಿ, 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 9 ಅಧಿಕಾರಿ, 31 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 3 ಅಧಿಕಾರಿ, 13 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
- ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು: 5 ಅಧಿಕಾರಿ, 16 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ತೋರಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.