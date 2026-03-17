ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಆರೋಪ: ಅಮಾನತು
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ: ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಸಿಪಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ನೀಡಿದ ದೂರಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ರ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಿಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅವಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿಪಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ದೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಸುಮತಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಕುರಿತು ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಸಿಪಿ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆನೆಜಸ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಹಣ ಕೇಳಿದ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ವರ್ತನೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.