ರೋಷನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವಂಚನೆ ಕೇಸ್: , ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ (ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೋಷನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಡಾಫ್ನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ವರದಿ (ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ‘ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೋಷನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಮತ್ತು ಡಾಫ್ನಿ ನೀತು ಡಿಸೋಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೋಷನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಡಾಫ್ನಿ ನೀತು ಡಿಸೋಜಾ, ಸುನಿಲ್ ಫೆರಾವೊ, ಜಿ. ರವಿ, ಮೆ| ಯಾಹ್ವಿವಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೆ| ಡುಬೋಯಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಜುಲೈ ನಡುವೆ, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರೋಷನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಮತ್ತು ಡಾಫ್ನಿ ನೀತು ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಸುನಿಲ್ ಫೆರಾವೊ (ಮೆ| ಅಕ್ಷಯ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್), ಜಿ. ರವಿ (ಮೆ| ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್) ಮತ್ತು ಮೆ| ಯಾಹ್ವಿವಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 49.45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಆರೋಪಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಕಾಯ್ದೆ 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.


