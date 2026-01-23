ಸಂವಿಧಾನದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ – ಯಾದವ್ ಅಮೀನ್
ಉಡುಪಿ: ಪರ್ಯಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ಯಾದವ್ ಅಮೀನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ (Article 25–28) ಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಅತೀ ಅಸಮಂಜಸ.
ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಗೌರವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸದಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ.
ಭಗವಾಧ್ವಜ, ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆ — ಇವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಧನವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ. Article 14 (ಸಮಾನತೆ), Article 15 (ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಭೇದಾಭಾವ ನಿಷೇಧ) ಹಾಗೂ Article 51A (ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಕಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಆಯುಧವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ — ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕರು.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಲಿ, ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.