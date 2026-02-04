AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಲಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ರಾಯಭಾರಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆ. ‘ದ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಟ್’ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
ಮಂಗಳೂರು: ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಜುವಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಮಾರ್ಚ್ ಪುಜೋಲ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವಿವಂತಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸೆನೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಕೃತಿ ‘ದ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಟ್ [CTRL+ALT+HUMAN]’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರಾವಳಿ ನಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಳನೋಟದ ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (WTO) ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅವರು ಬರೆದ ಈ ಕೃತಿಯು ಕೇವಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತಜ್ಞೆ ‘ನೂರ್’ ಎಂಬಾಕೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆ, ಮಾನವಕುಲವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕೇ ಎಂಬ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. “20ನೇ ಶತಮಾನವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಆದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ
ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಭಾರಿಯವರು, “ವಿಶ್ವವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಲು ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಸೈನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಯುರೋಪ್ ಇಂದಿಗೂ 27 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
AI: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸವಾಲುಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಿಸೆಟ್’ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ಪೇನ್-ಭಾರತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವರ್ಷ 2026
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ನ 85 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತದ 120 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ
ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯವರು ವಾಮಂಜೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ (ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (PRO) ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಲೋರೆಟ್ಟಾ ಆಂಡ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞೆ ರಜನಿ ಲೋಬೋ ಪಾತ್ರಾವೊ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೊಸಾರಿಯೊ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂ| ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ವಂ| ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜರೆತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.