ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಣದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ದ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕ್ರೈಂ ನಂ. 194/2025ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಣದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ (ಎಕ್ಸ್ಟೋರ್ಷನ್) ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಸಿಒಸಿಎ (KCOCA) ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಾಚು ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಗಣೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡಾ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಅಶ್ವಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.


