ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿವಿಯ ಆರತಿ ಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ
ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಟಿ. ಅವರ “ನ್ಯುಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೇಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೊಪೊಲಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನ್ಯಾನೊಫ್ಲುಯಿಡ್ಸ್” ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇವರು ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರತಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬೆಬೆಟೊ ಜಿ. ನಾಯರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ.
