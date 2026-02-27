ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತ್ವರಿತ ತಂಡ ಕಾರ್ಯದಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಮಂಗಳೂರು: AJ Hospital and Research Centre ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಶ್ವಾಸಮಾರ್ಗ/ಆಹಾರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತು (Foreign Body) ನುಂಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದ 8 ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಶುವಿಗೆ ಇತರಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶಿಶುವನ್ನು ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಶಾಂತಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಶಿಶುವಿನ ಜೀವಚೇತನ (hemodynamic status) ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಶುವನ್ನು ತುರ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರೋಕ್ಷ ಲ್ಯಾರಿಂಗೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ತುಂಡುಗಳು ಉಳಿದಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಒಳಗಾಯಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ಚೆಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಮನ್ವಯಿತ ಬಹುವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಮೇಘನಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸಂಭ್ರಂ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ತಂಡ, ಕ್ಯಾಶುವಾಲ್ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಐಸಿಯು (PICU) ನರ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತವು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತು ನುಂಗಿದ ಅನುಮಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪುನಃಪುನಃ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಳಗಾಯ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಮಾರ್ಗದ ಅಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಶು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯುನಿಟ್ (PICU) ನಲ್ಲಿ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ
AJ Hospital and Research Centre ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಶೋರ ವಯಸ್ಸಿನವರವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಿತ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯುನಿಟ್ (PICU)
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (NICU)
24/7 ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮಾ ಸೇವೆಗಳು
ಆಧುನಿಕ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಬಹುವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ತಜ್ಞರು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.