ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜು:ವಿಶ್ವ ಔಷಧಿಕಾರರ ದಿನ ಆಚರಣೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವಿಶ್ವೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ದಿನ ೨೦೨೫ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಔಷಧಿಕಾರರನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕಾರರು ವಹಿಸವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಜಾ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಾ ಲಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು
ಏಫ್ಎಂಸಿಐ ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಸ್ ಲೋಬೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ವಿವೇಕಯುತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಏಫ್ಎಂಸಿಕಾಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾ ರಂಭವೂ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾ ಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಮರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭವಾಯಿತು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ಮಿತ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಮಿರಾಂದ ಅವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು .