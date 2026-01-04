ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವ್ಯ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದ ಮೆರವಣಿಗೆ; ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೈವದರ್ಶನ ಮಹೋತ್ಸವದ (ಎಪಿಫನಿ) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2026 ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಭವ್ಯ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ರೊಸಾರಿಯೊ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಷಪ್ ಅತೀ ವಂದನೀಯ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಿಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೈವದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಅವರು, ಆಧುನಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS) ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದು ಮೂವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಯೇಸುವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತೆ, ಇಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದರು. ಬಿಷಪ್ ಮುಂದುವರಿದು, “ಅಂದು ರಾಜರು ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾದ ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತ್ತು ಬೋಳವು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ‘ಬಂಗಾರದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು’ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇರೋದನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಾಗಿದಂತೆ, ನಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಧೂಪದಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಹಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ” ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ವೃತ್ತ, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಹರು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬ್ಯಾಂಡ್-ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಭಕ್ತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆ: ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ
ರೊಸಾರಿಯೊ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಡಿ’ಸೋಜಾ, SVD ಅವರು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರ “ದಿಲೆಕ್ಸಿ ತೆ” (Dilexi Te – ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ) ಎಂಬ ಪ್ರಬೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. “ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು; ಅದು ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. “ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು” ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
2026ರ ‘ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಷ’ ಘೋಷಣೆ
ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಂತರ, ಬಿಷಪ್ ಅವರು “ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಬಾಳಾಂ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚಿo ಫಳಾಂ” (ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಗಳು) ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಷ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಷಪ್, “18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ರೊಸಾರಿಯೊ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂದನೀಯ ಡಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಟರ್ಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಹಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಘಟಕರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.