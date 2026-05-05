ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ PGCET 2026 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟೊನೊಮಸ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂಬಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ PGCET ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 2026 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ

ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇ 8 ಮತ್ತು 9, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರ್ನಾಟಕ PGCET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

https://forms.gle/fpyzg2gakPmmv3pz9 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಪ್ರೊ. ಅವಿನ್ ಎರಿಕ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ – +91 96114 52167 | ಪ್ರೊ. ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿ – +91 98450 89165

ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ PGCET ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.


