ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ PGCET 2026 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟೊನೊಮಸ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಂಬಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ PGCET ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – 2026 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇ 8 ಮತ್ತು 9, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರ್ನಾಟಕ PGCET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
https://forms.gle/fpyzg2gakPmmv3pz9 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:
ಪ್ರೊ. ಅವಿನ್ ಎರಿಕ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ – +91 96114 52167 | ಪ್ರೊ. ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿ – +91 98450 89165
ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ PGCET ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.