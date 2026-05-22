ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಎಐ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್ (KDEM) ಮತ್ತು NASSCOM ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಮೇ 22, 2026 ರಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಫಸಿಸ್ AI & ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಂಫಸಿಸ್ AI & ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ (MLC) ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್; ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ನಾಗರಾಜ್; ಕಹಾನಿ ಡಿಸೈನ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ರಾಮನ್ ಮಧೋಕ್; ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ & ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ; ಎಂಫಸಿಸ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಚೌಹಾಣ್; ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್ (ಕೆಡಿಇಎಂ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್; ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಇಂಜಗನೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅವರು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಫಸಿಸ್ ಎಐ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮದ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ-ಚಾಲಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉದ್ಯಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜಾನ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಒದಗಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು “ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ” ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಕಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್, ಅವರನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ತಂಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, “ಸಮಾಜವು ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ – ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊರತನ್ನಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ – ESG, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ನಾಗರಾಜ್, ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಮದ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ-ಚಾಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅದರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಐಐಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್ (ಕೆಡಿಇಎಂ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಾವೀನ್ಯತೆ-ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಕೆಡಿಇಎಂನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಗತಿಪರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ “ಹೆಚ್ಚು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ”ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮನ್ ಮಧೋಕ್, ಜಾಗತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಪರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಜೀವ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ “ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು” ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಂಫಾಸಿಸ್ AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು, “ಶೈಕ್ಷಣಿಕತೆಯು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವೀಸಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಮೋನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು, ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಟಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.