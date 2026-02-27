‘ಸುಶೆಗ್ ಜಿವಿತ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಆರೈಕೆಗೆ ನೆರವು: ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಸೌರಭ
ಮಂಗಳೂರು – ಮಂಗಳೂರಿನ ‘ಸುಶೆಗ್ ಜಿವಿತ್’ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಂಗಳೂರಿನ ‘ಸಿಲ್ವರ್ ಸರ್ಕಲ್’ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತಂಡವು ಸಂಗೀತದ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಗೀತವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಲ್ಲ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ತಂಡವು, ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ “ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ” ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸರೆಗಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ “ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್” (ಸಂಗೀತವೇ ಔಷಧಿ) ಉಪಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
‘ಸುಶೆಗ್ ಜಿವಿತ್’ ಕೇಂದ್ರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ನಾಚೊಂಯಾಂ ಕುಂಪಾಸರ್’ (ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯೋಣ) ಇದರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿವಿಆರ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ದ್ರೋಯ್ ಬಾರೆಟ್ಟೋ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗೋವಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 24 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವು “ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್” ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಸುಶೆಗ್ ಜಿವಿತ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೇಣಿಗೆ ಕೂಪನ್ಗಳ ಬೆಲೆ 500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಿಂದ ‘ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ’ (BookMyShow) ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು silvercircleindia@gmail.com ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ.