43 individuals and 7 organizations to get Udupi District Kannada Rajyotsava Award on Nov 1

Udupi: Dr. Dinakar Kenjuru, a differently-abled person from the Koraga community, a native tribal group of the coastal region, who earned a PhD and is a lecturer at Mangalore University, and Ranga Karmi Basuma Kodagu, among others, are among the 43 individuals and 7 organizations selected for the 2024 Udupi District Kannada Rajyotsava Awards.

District Commissioner Dr. K. Vidyakumari has released the list of recipients for this year’s Rajyotsava Awards, which will be presented tomorrow at the Mahatma Gandhi District Stadium in Ajjarakadu. The awards ceremony is part of the district-level Kannada Rajyotsava celebrations.

Here are the individuals who have been recognized for their contributions to social service:

– Koragi Vithal Shetty Kundapur

– K. Taranath Holla

– Karkada Brahmavar

– Shekhar Hejmadi Hejmadi Kapu

– Uday R. Acharya Kundapur

– H. Janardhan Navagrama Hebbri

– Udayakumar Hattiyangadi Kundapura

– K. Mahesh Shenai Katapadi Kapu

– Mahesh Poojari Paduthonse Udupi

– Pradeep Kumar Basrur Kundapur

– Abhinandan A. Shetty Kundapur

– Education: Dr. Dinakar Kenjuru, Kenjuru Brahmavar

– Religious Sector: Shrinivas Tanti Kapu

– Young Talent:

Samriddhi S. Mogaveera Brahmavar

– Deity Worship:

Raghupujari Manipur Kapu, Santhosh Kumar RD Hebbri, Sanjeeva Parava Kukkandur Karkala

– Craftsmanship:

K. Jagannatha Pujari Hunsemakki Kundapur

Yakshagana:

– Sanjeeva Shetty Baidur

– Beluru Vishnumurthy Nayak

– Beluru Mogabettu Kundapura

– Udayakumar Hosala Barakur Brahmavar

– P.V. Ananda Saligram Brahmavar

Drama (Rangabhumi):

– Basuma Kodagu

– Harish Shetty Karkala

– Harish Joduraste Karkala

– Sadashiva Shetty Kabettu Karkala

Theater (Nataka):

– Jayakara Manipal

– Vinod Manchi Manipal

Music (Sangeet):

– Ashok Sherigar (Saxophonist) Udupi

– Sunil Devadiga (Saxophonist) Sooda Karkala

– Sachith Poojari Nandalkike Karkala

Painting (Chitrakala):

– Mahesh Chandkala Kodavoor Udupi

Literature (Sahitya):

– Shankar U. Manjeshwar Manoor Kot

– Musthak Henjabi Siddapura Kundapur

– Pradeep D.M. Havange Bramhavar

Sculpture (Shilpakala):

– Prashanth Acharya Baidur

Medical (Vaidyakeeya):

– Dr. Rajalakshmi Santhekatte Udupi

Sports (Kreede):

– Suresh Kellarabettu Udupi

– Rajashekhar A. Shamrao Heraga Udupi

– Govardhan N. Bangera Kidiyur Udupi

Cultural (Sankirna):

– Subrahmanya Baipadittha Karkala

Agriculture (Krishi):

– Mumbaru Dinakar Shetty Kavraadi Kundapur

– Joseph Lobo Shankarapura Kapu

Journalism (Patrakarodaya):

– Chittur Prabhakar Acharya Kundapur

1. Udupi District Working Journalists Association, Udupi

2. Shirva Mahila Mandal, Shirva

3. Vishnumurthy Friends, Doddanagudda, Udupi

4. Youth Sports and Cultural Club, Sarvajanika Ganeshotsava Samiti, Ambalapadi, Udupi

5. Boju Poojari Charitable Trust, Bejjalli, Hosangadi, Kundapur

6. Vijaya Yuva Sangha and Khushi Mahila Mandal, Karkala

7. Shree Gajanana Yakshagana Kala Sangha, Badanidiyur, Udupi.