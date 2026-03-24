14 ಕೆಜಿ ಬದಲಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಲಾನ್..!
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ 10 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿರುವುದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 80,400 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ ಸೇರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 93,500 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೂಕವನ್ನು 14.2 ಕೆ.ಜಿ.ಯಿಂದ 10 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
10 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿತರಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 14.2-ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ LPG ಆಮದುಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು 60% ರಷ್ಟು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತೀರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸರಕುಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಲವೇ ಹಡಗುಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35-40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.