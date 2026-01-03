ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ಗೆ FIAP ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ AFIAP ಗೌರವ
ಉಡುಪಿ/ಮಣಿಪಾಲ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಲೆಗಳ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಕಥನಕಾರರಾದ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ Associate (AFIAP) ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
AFIAP ಗೌರವವು FIAP ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ರಿಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪೈಕಿ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅತಿ ವಿರಳ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ರಾಜ್ಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಗೌರವವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಛಾಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ.