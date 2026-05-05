Full list of winners of West Bengal Assembly polls

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IANS
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Full list of winners of West Bengal Assembly polls

Kolkata: Here is the list of all candidates who contested the West Bengal Assembly polls–

1. MEKLIGANJ – DADHIRAM RAY (BJP)

2. MATHABHANGA – NISHITH PRAMANIK (BJP)

3. COOCHBEHAR UTTAR – SUKUMAR RAY (BJP)

4. COOCHBEHAR DAKSHIN – RATHINDRA BOSE (BJP)

5. SITALKUCHI – SABITRI BARMAN (BJP)

6. SITAI – SANGITA ROY (Trinamool Congress)

7. DINHATA – AJAY RAY (BJP)

8. NATABARI – GIRIJA SHANKAR RAY (BJP)

9. TUFANGANJ – MALATI RAVA ROY (BJP)

10. KUMARGRAM – MANOJ KUMAR ORAON (BJP)

11. KALCHINI – BISHAL LAMA (BJP)

13. FALAKATA – DIPAK BARMAN (BJP)

14. MADARIHAT – LAXUMAN LIMBU (BJP)

15. DHUPGURI – NARESH ROY (BJP)

16. MAYNAGURI – DALIM CHANDRA ROY (BJP)

17. JALPAIGURI – ANANTA DEB ADHIKARY (BJP)

18. RAJGANJ – DINESH SARKAR (BJP)

19. DABGRAM-FULBARI – SIKHA CHATTERJEE (BJP)

20. MAL – SUKRA MUNDA (BJP)

21. NAGRAKATA – PUNA BHENGRA (BJP)

22. KALIMPONG – BHARAT KUMAR CHETRI (BJP)

23. DARJEELING – NOMAN RAI (BJP)

24. KURSEONG – SONAM LAMA (BJP)

25. MATIGARA-NAXALBARI – ANANDAMAY BARMAN (BJP)

26. SILIGURI – SHANKAR GHOSH (BJP)

27. PHANSIDEWA – DURGA MURMU (BJP)

28. CHOPRA – HAMIDUL RAHAMAN (Trinamool Congress)

29. ISLAMPUR – AGARWAL KANAIA LAL (Trinamool Congress)

30. GOALPOKHAR – MD GHULAM RABBANI (Trinamool Congress)

31. CHAKULIA – AZAD MINHAJUL ARFIN (Trinamool Congress)

32. KARANDIGHI – BIRAJ BISWAS (BJP)

33. HEMTABAD – HARIPADA BARMAN (BJP)

34. KALIAGANJ – UTPAL BRAHMACHARO (BJP)

35. RAIGANJ – KOUSHIK CHOWDHURY (BJP)

36. ITAHAR – MOSARAF HUSSEN (Trinamool Congress)

37. KUSHMANDI – TAPAS CHANDRA ROY (BJP)

38. KUMARGANJ – TORAF HOSSAIN MANDAL (Trinamool Congress)

39. BALURGHAT – BIDYUT KUMAR ROY (BJP)

40. TAPAN – BUDHRAI TUDU (BJP)

41. GANGARAMPUR – SATYENDRA NATH ROY (BJP)

42. HARIRAMPUR – BIPLAB MITRA (Trinamool Congress)

43. HABIBPUR – JOYEL MURMU (BJP)

44. GAZOLE – CHINMOY DEB BARMAN (BJP)

45. CHANCHAL – PRASUN BANERJEE (Trinamool Congress)

46. HARISCHANDRAPUR – MD. MATIBUR RAHAMAN (Trinamool Congress)

47. MALATIPUR – ABDUR RAHIM BOXI (Trinamool Congress)

48. RATUA – SAMAR MUKHERJEE (Trinamool Congress)

49. MANIKCHAK – GOUR CHANDRA MANDAL (BJP)

50. MALDAHA – GOPAL CHANDRA SAHA (BJP)

51. ENGLISH BAZAR – AMLAN BHADURI (BJP)

52. MOTHABARI – ISLAM MD NAJRUL (Trinamool Congress)

53. SUJAPUR – SABINA YEASMIN (Trinamool Congress)

54. BAISNABNAGAR – RAJU KARMAKAR (BJP)

55. FARAKKA — MOHTAB SHAIKH (Congress)

56. SAMSERGANJ – MOHAMMED NOOR ALAM (Trinamool Congress)

57. SUTI – EMANI BISWAS (Trinamool Congress)

58. JANGIPUR – CHITTA MUKHERJEE (BJP)

59. RAGHUNATHGANJ – AKHRUZZAMAN (Trinamool Congress)

60. SAGARDIGHI – BAYRON BISWAS (Trinamool Congress)

61. LALGOLA – ABDUL AZIZ DOCTOR (Trinamool Congress)

62. BHAGAWANGOLA – REYAT HOSSAIN SARKAR (Trinamool Congress)

63. RANINAGAR- JULFIKAR ALI (Congress)

64. MURSHIDABAD – GOURI SANKAR GHOSH (BJP)

65. NABAGRAM – DILIP SAHA (BJP)

66. KHARGRAM – MITALI MAL (BJP)

67. BURWAN – SUKHEN KUMAR BAGDI (BJP)

68. KANDI – GARGI DAS GHOSH (BJP)

69. BHARATPUR – MUSTAFIJUR RAHAMAN (Trinamool Congress)

70. REJINAGAR — HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)

71. BELDANGA – BHARAT KUMAR JHAWAR (BJP)

72. BAHARAMPUR – SUBRATA MAITRA (BJP)

73. HARIHARPARA – NIAMOT SHEIKH (Trinamool Congress)

74. NOWDA — HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)

75. DOMKAL — MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (CPIM)

76. JALANGI – BABAR ALI (Trinamool Congress)

77. KARIMPUR – SAMARENDRANATH GHOSH (BJP)

78. TEHATTA – SUBRATA KABIRAJ (BJP)

79. PALASHIPARA – RUKBANUR RAHMAN (Trinamool Congress)

80. KALIGANJ – ALIFA AHMED (Trinamool Congress)

81. NAKASHIPARA – SANTANU DEY (BJP)

82. CHAPRA – JEBER SEKH (Trinamool Congress)

83. KRISHNANAGAR UTTAR – TARAK NATH CHATTERJEE (BJP)

84. NABADWIP – SRUTISEKHAR GOSWAMI (BJP)

85. KRISHNANAGAR DAKSHIN – SADHAN GHOSH (BJP)

86. SANTIPUR – SWAPAN KUMAR DAS (BJP)

87. RANAGHAT UTTAR PASCHIM – PARTHA SARATHI CHATTERJEE (BJP)

88. KRISHNAGANJ – SUKANTA BISWAS (BJP)

89. RANAGHAT UTTAR PURBA – ASHIM BISWAS (BJP)

90. RANAGHAT DAKSHIN – ASHIM KUMAR BISWAS (BJP)

91. CHAKDAHA – BANKIM CHANDRA GHOSH (BJP)

92. KALYANI – ANUPAM BISWAS (BJP)

93. HARINGHATA – ASIM KUMAR SARKAR (BJP)

94. BAGDA – SOMA THAKUR (BJP)

95. BANGAON UTTAR – ASHOK KIRTANIA (BJP)

96. BANGAON DAKSHIN – SWAPAN MAJUMDER (BJP)

97. GAIGHATA – SUBRATA THAKUR (BJP)

98. SWARUPNAGAR – BINA MONDAL (Trinamool Congress)

99. BADURIA – BURHANUL MUKADDIM (Trinamool Congress)

100. HABRA – DEBDAS MONDAL (BJP)

101. ASHOKNAGAR – DR. SUMAY HIRA (BJP)

102. AMDANGA – MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE (Trinamool Congress)

103. BIJPUR – SUDIPTA DAS (BJP)

104. NAIHATI – SUMITRO CHATTERJEE (BJP)

105. BHATPARA – PAWAN KUMAR SINGH (BJP)

106. JAGATDAL – DR. RAJESH KUMAR (BJP)

107. NOAPARA – ARJUN SINGH (BJP)

108. BARRACKPUR – KAUSTUV BAGCHI (BJP)

109. KHARDAHA – KALYAN CHAKRABORTI (BJP)

110. DUM DUM UTTAR – SOURAV SIKDAR (BJP)

111. PANIHATI – RATNA DEBNATH (BJP)

112. KAMARHATI – MADAN MITRA (Trinamool Congress)

113. BARANAGAR – SAJAL GHOSH (BJP)

114. DUM DUM – ARIJIT BAKSHI (BJP)

115. RAJARHAT NEW TOWN — TAPAS CHATTERJEE (Trinamool Congress)

116. BIDHANNAGAR – SHARADWAT MUKHERJEE (BJP)

117. RAJARHAT GOPALPUR – TARUNJYOTI TEWARI (BJP)

118. MADHYAMGRAM – RATHIN GHOSH (Trinamool Congress)

119. BARASAT – SANKAR CHATTERJEE (BJP)

120. DEGANGA – ANISUR RAHAMAN BIDESH (Trinamool Congress)

121. HAROA – ABDUL MATIN MUHAMMAD (Trinamool Congress)

122. MINAKHAN – USHA RANI MONDAL (Trinamool Congress)

123. SANDESHKHALI – SANAT SARDAR (BJP)

124. BASIRHAT DAKSHIN – SURAJIT MITRA (Trinamool Congress)

125. BASIRHAT UTTAR – MD. TAUSEFFUR RAHMAN (Trinamool Congress)

126. HINGALGANJ – REKHA PATRA (BJP)

127. GOSABA – BIKARNA NASKAR (BJP)

128. BASANTI – NILIMA MISTRY BISHAL (Trinamool Congress)

129. KULTALI – GANESH CHANDRA MONDAL (Trinamool Congress)

130. PATHARPRATIMA – SAMIR KUMAR JANA (Trinamool Congress)

131. KAKDWIP – DIPANKAR JANA (BJP)

132. SAGAR – SUMANTA MANDAL (BJP)

133. KULPI – BARNALI DHARA (Trinamool Congress)

134. RAIDIGHI – TAPAS MONDAL (Trinamool Congress)

135. MANDIRBAZAR – JOYDEB HALDER (Trinamool Congress)

136. JAYNAGAR – BISWANATH DAS (Trinamool Congress)

137. BARUIPUR PURBA — BIVAS SARDAR (Trinamool Congress)

138. CANNING PASCHIM – PARESH RAM DAS (Trinamool Congress)

139. CANNING PURBA – MD BAHARUL ISLAM (Trinamool Congress)

140. BARUIPUR PASCHIM – BIMAN BANERJEE (Trinamool Congress)

141. MAGRAHAT PURBA – SARMISTHA PURKAIT (Trinamool Congress)

142. MAGRAHAT PASCHIM – MD. SAMIM AHAMED MOLLA (Trinamool Congress)

143. DIAMOND HARBOUR – PANNA LAL HALDER (Trinamool Congress)

145. SATGACHHIA – AGNISWAR NASKAR (BJP)

146. BISHNUPUR – DILIP MONDAL (Trinamool Congress)

147. SONARPUR DAKSHIN – RUPA GANGULY (BJP)

148. BHANGAR — NAWSAD SIDDIQUI (All India Secular Front)

149. KASBA – AHMED JAVED KHAN (Trinamool Congress)

150. JADAVPUR – SARBORI MUKHERJEE (BJP)

151. SONARPUR UTTAR – DEBASISH DHAR (BJP)

152. TOLLYGANJ – PAPIA ADHIKARY (BJP)

153. BEHALA PURBA – SANKAR SIKDER (BJP)

154. BEHALA PASCHIM – DR. INDRANIL KHAN (BJP)

155. MAHESHTALA – SUBHASIS DAS (Trinamool Congress)

156. BUDGE BUDGE – ASHOK KUMAR DEB (Trinamool Congress)

157. METIABURUZ – ABDUL KHALEQUE MOLLA (Trinamool Congress)

158. KOLKATA PORT – FIRHAD HAKIM (Trinamool Congress)

159. BHABANIPUR – ADHIKARI SUVENDU (BJP)

160. RASHBEHARI – DASGUPTA SWAPAN (BJP)

161. BALLYGUNGE – SOBHANDEB CHATTOPADHYAY (Trinamool Congress)

162. CHOWRANGEE – BANDYOPADHYAY NAYNA (Trinamool Congress)

163. ENTALLY – SANDIPAN SAHA (Trinamool Congress)

164. BELEGHATA – KUNAL KUMAR GHOSH (Trinamool Congress)

165. JORASANKO – VIJAY OJHA (BJP)

166. SHYAMPUKUR – PURNIMA CHAKRABORTY (BJP)

167. MANIKTALA – TAPAS ROY (BJP)

168. KASHIPUR-BELGACHHIA – RITESH TIWARI (BJP)

169. BALLY – SANJAY KUMAR SINGH (BJP)

170. HOWRAH UTTAR – UMESH RAI (BJP)

171. HOWRAH MADHYA – ARUP ROY (Trinamool Congress)

172. SHIBPUR – RUDRANIL GHOSH (BJP)

173. HOWRAH DAKSHIN – NANDITA CHOWDHURY (Trinamool Congress)

174. SANKRAIL – PRIYA PAUL (Trinamool Congress)

175. PANCHLA – GULSAN MULLICK (Trinamool Congress)

176. ULUBERIA PURBA – RITABRATA BANERJEE (Trinamool Congress)

177. ULUBERIA UTTAR – CHIRAN BERA (BJP)

178. ULUBERIA DAKSHIN – PULAK ROY (Trinamool Congress)

179. SHYAMPUR – DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (BJP)

180. BAGNAN – ARUNAVA SEN (Trinamool Congress)

181. AMTA – AMIT SAMANTA (BJP)

182. UDAYNARAYANPUR – SAMIR KUMAR PANJA (Trinamool Congress)

183. JAGATBALLAVPUR – ANUPAM GHOSH (BJP)

184. DOMJUR – TAPAS MAITY (Trinamool Congress)

185. UTTARPARA – DIPANJAN CHAKRABORTY (BJP)

186. SREERAMPUR – BHASKAR BHATTACHARYA (BJP)

187. CHAMPDANI – DILIP SINGH (BJP)

188. SINGUR – ARUP KUMAR DAS (BJP)

189. CHANDANNAGAR – DEEPANJAN KUMAR GUHA (BJP)

190. CHUNCHURA – SUBIR NAG (BJP)

191. BALAGARH – SUMANA SARKAR (BJP)

192. PANDUA – TUSAR KUMAR MAJUMDAR (BJP)

193. SAPTAGRAM – SWARAJ GHOSH (BJP)

194. CHANDITALA – SWATI KHANDOKER (Trinamool Congress)

195. JANGIPARA – PROSENJIT BAG (BJP)

196. HARIPAL – MADHUMITA GHOSH (BJP)

197. DHANEKHALI – ASIMA PATRA (Trinamool Congress)

198. TARAKESWAR – SANTU PAN (BJP)

199. PURSURAH – BIMAN GHOSH (BJP)

200. ARAMBAG – BAG HEMANTA (BJP)

201. GOGHAT – PRASANTA DIGAR (BJP)

202. KHANAKUL – SUSANTA GHOSH (BJP)

203. TAMLUK – HARE KRISHNA BERA (BJP)

204. PANSKURA PURBA – SUBRATA MAITY (BJP)

205. PANSKURA PASCHIM – SINTU SENAPATI (BJP)

206. MOYNA – ASHOKE DINDA (BJP)

207. NANDAKUMAR – KHANRA NIRMAL (BJP)

208. MAHISADAL – SUBHAS CHANDRA PANJA (BJP)

209. HALDIA – PRADIP KUMAR BIJALI (BJP)

210. NANDIGRAM – ADHIKARI SUVENDU (BJP)

211. CHANDIPUR – PIJUSH KANTI DAS (BJP)

212. PATASHPUR – TAPAN MAITY (BJP)

213. KANTHI UTTAR – SUMITA SINHA (BJP)

214. BHAGABANPUR – SANTANU PRAMANIK (BJP)

215. KHEJURI – SUBRATA PAIK (BJP)

216. KANTHI DAKSHIN – ARUP KUMAR DAS (BJP)

217. RAMNAGAR – DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL (BJP)

218. EGRA – ADHIKARI DIBYENDU (BJP)

219. DANTAN – AJIT KUMAR JANA (BJP)

220. NAYAGRAM – AMIYA KISKU (BJP)

221. GOPIBALLAVPUR – RAJESH MAHATA (BJP)

222. JHARGRAM – LAKSHMI KANTA SAU (BJP)

223. KESHIARY – BHADRA HEMRAM (BJP)

224. KHARAGPUR SADAR – DILIP GHOSH (BJP)

225. NARAYANGARH – GIRI RAMAPRASAD (BJP)

226. SABANG – AMAL KUMAR PANDA (BJP)

227. PINGLA – SWAGATA MANNA (BJP)

228. KHARAGPUR – DINEN ROY (Trinamool Congress)

229. DEBRA – SUBHASHIS OM (BJP)

230. DASPUR – TAPAN KUMAR DUTTA (BJP)

231. GHATAL – SITAL KAPAT (BJP)

232. CHANDRAKONA – SUKANTA DOLUI (BJP)

233. GARBETA – PRADIP LODHA (BJP)

234. SALBONI – BIMAN MAHATA (BJP)

235. KESHPUR – SEULI SAHA (Trinamool Congress)

236. MEDINIPUR – SANKAR KUMAR GUCHHAIT (BJP)

237. BINPUR – DR. PRANAT TUDU (BJP)

238. BANDWAN – LABSEN BASKEY (BJP)

239. BALARAMPUR – JALADHAR MAHATO (BJP)

240. BAGHMUNDI – RAHIDAS MAHATO (BJP)

241. JOYPUR – BISWAJIT MAHATO (BJP)

242. PURULIA – SUDIP KUMAR MUKHERJEE (BJP)

243. MANBAZAR – MAYNA MURMU (BJP)

244. KASHIPUR – KAMALA KANTA HANSDA (BJP)

245. PARA – NADIAR CHAND BOURI (BJP)

246. RAGHUNATHPUR – MAMONI BAURI (BJP)

247. SALTORA – CHANDANA BAURI (BJP)

248. CHHATNA – SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY (BJP)

249. RANIBANDH – KSHUDIRAM TUDU (BJP)

250. RAIPUR – KSHETRAMOHAN HANSDA (BJP)

251. TALDANGRA – SOUVIK PATRA (BJP)

252. BANKURA – NILADRI SEKHAR DANA (BJP)

253. BARJORA – BILLESWAR SINHA (BJP)

254. ONDA – AMARNATH SHAKHA (BJP)

255. BISHNUPUR – SHUKLA CHATTERJEE (BJP)

256. KATULPUR – LAKSHMI KANTA MAJUMDAR (BJP)

257. INDUS – NIRMAL KUMAR DHARA (BJP)

258. SONAMUKHI – DIBAKAR GHARAMI (BJP)

259. KHANDAGHOSH – NABIN CHANDRA BAG (Trinamool Congress)

260. BARDHAMAN DAKSHIN – MOUMITA BISWAS MISRA (BJP)

261. RAINA – SUBHASH PATRA (BJP)

262. JAMALPUR – ARUN HALDER (BJP)

263. MONTESWAR – SAIKAT PANJA (BJP)

264. KALNA – SIDDHARTHA MAJUMDAR (BJP)

265. MEMARI – MANAB GUHA (BJP)

266. BARDHAMAN UTTAR – NISITH KUMAR MALIK (Trinamool Congress)

267. BHATAR – KARFA SOUMEN (BJP)

268. PURBASTHALI DAKSHIN – PRAN KRISHNA TAPADAR (BJP)

269. PURBASTHALI UTTAR – GOPAL CHATTOPADHYAY (BJP)

270. KATWA – KRISHNA GHOSH (BJP)

271. KETUGRAM – ANADI GHOSH (BJP)

272. MANGALKOT – SHISHIR GHOSH (BJP)

273. AUSGRAM – KALITA MAJI (BJP)

274. GALSI – RAJU PATRA (BJP)

275. PANDABESWAR – JITENDRA KUMAR TEWARI (BJP)

276. DURGAPUR PURBA – CHANDRA SEKHAR BANERJEE (BJP)

277. DURGAPUR PASCHIM – LAKSHMAN CHANDRA GHORUI (BJP)

278. RANIGANJ – PARTHA GHOSH (BJP)

279. JAMURIA – DR. BIJAN MUKHERJEE (BJP)

280. ASANSOL DAKSHIN – AGNIMITRA PAUL (BJP)

281. ASANSOL UTTAR – KRISHNENDU MUKHERJEE (BJP)

282. KULTI – AJAY KUMAR PODDAR (BJP)

283. BARABANI – ARIJIT ROY (BJP)

284. DUBRAJPUR – ANUP KUMAR SAHA (BJP)

285. SURI – JAGANNATH CHATTOPADHYAY (BJP)

286. BOLPUR – CHANDRANATH SINHA (Trinamool Congress)

287. NANOOR – BIDHAN CHANDRA MAJHI (Trinamool Congress)

288. LABPUR – DEBASIS OJHA (BJP)

289. SAINTHIA – KRISHNA KANTA SAHA (BJP)

290. MAYURESWAR – DUDH KUMAR MONDAL (BJP)

291. RAMPURHAT – DHRUBA SAHA (BJP)

292. HANSAN – FAYEZUL HAQUE (Trinamool Congress)

293. NALHATI – RAJENDRA PRASAD SINGH (Trinamool Congress)

294. MURARAI – DR. MOSARRAF HOSSAIN (Trinamool Congress)

–IANS

sch/khz


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