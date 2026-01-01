ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾನೂನು,  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗ  ಪ್ರ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಬೀಬ್ ಅಲಿ

ಉಡುಪಿ:  ವಕೀಲರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹಬೀಬ್ ಅಲಿ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನು,  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಬೀಬ್ ಅಲಿ ಖಾದರ್,  ವಕೀಲರು,  ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಇವರನ್ನು ಎಐಸಿಸಿ ಕಾನೂನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗ ದ   ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಗ್ವಿ ರವರ ಆದೇಶ ದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಸಿ ಎಮ್ ಧನಂಜಯ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನು,  ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.


