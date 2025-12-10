ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ AI & ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಎಸ್ಇ (ಎಐ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್) ವಿಭಾಗವು, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ – ಭಾರತ್ ಶಕ್ತಿ: ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬ AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಂತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಇಂಜಗನೇರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುತೂಹಲ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಐ & ಎಂಎಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ತಿರುಪತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಸಿ. ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ವೈಟೆಕ್ ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಬಿಸ್ಸಾ, ನಾಸ್ಕಾಮ್.ಎಐ ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಬಿಸ್ಸಾ, ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಉದಯ ಬಿರ್ಜೆ ರಘುನಾಥ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಇಂಜಗನೇರಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಉದಯ ಬಿರ್ಜೆ ರಘುನಾಥ್, “ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ”ವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ನಾಯಕತ್ವದ ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.
nasscom.ai ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಬಿಸ್ಸಾ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ AI ಕುರಿತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ AI ನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ತಿರುಪತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ವೈಟೆಕ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಸಿ. ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಡಾ. ಸಾಧನಾ ರೈ, ಪ್ರೊ. ಶ್ರುತಿ ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.