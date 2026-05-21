ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ 22 ರಂದು ಎಂಫಾಸಿಸ್ AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಮೇ 22, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಎಐ (AI) ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ದೀಪಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಚೌಹಾಣ್; ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್; ಮತ್ತು NASSCOM ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಫಸಿಸ್ AI & ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (SHINE ಫೌಂಡೇಶನ್), KDEM ಮತ್ತು NASSCOM ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (CSR) ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಏಜೆಂಟ್ AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಎಡ್ಜ್ AI, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ IoT (IIoT), ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಘಾತೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಹ-ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ-ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಫಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ಯಮ-ಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ಸಹಯೋಗಗಳು, ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸವಾಲುಗಳು, ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಗ್-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀರಿದ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು AI/ML, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್, AR/VR, ಗೇಮಿಂಗ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಾತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪೂರ್ವ-ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ-ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು MSME-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, “AI ಸಿದ್ಧತೆ: ಸೇತುವೆ ನೀತಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಫಲಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SIP), SSTH ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, NAIN, ACIC ಮತ್ತು KAN ವೇಗವರ್ಧನೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 22 ಸಕ್ರಿಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಎಲಿವೇಟ್ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ.
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.