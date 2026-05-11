ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ – ಕೆ. ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಕುಂದಾಪುರ: ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಚೇರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 11 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗೆ ಕರೆನೀಡಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಕೆ. ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನೇ “ಅಕ್ರಮ”, “ಜನವಿರೋಧಿ” ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಮುಖ ನಿಲುವು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ದರದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಸದಾಶಿವನಗರದಂತಹ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹13 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲೀಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಬಡವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು “ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ” ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 11 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ — ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಘಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ” ನೆನಪಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧವಲ್ಲ; ಇದು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನೈತಿಕತೆಯ ರಾಜಕೀಯ. ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ “ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ”, ಇತರರಿಗೆ ಬಂದಾಗ “ಲೂಟಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬಿಜೆಪಿ ಧೋರಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಇರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳನ್ನು “ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ” ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಇದೇ ಮಾನದಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವಿಮುಖ ರಾಜಕೀಯವೆಂದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಳುವವನೆ ಹೊಲದೊಡೆಯಾ, ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ, ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-50, 53, 57, ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-94ಸಿ, 94 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 94ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭೂ ರಹಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಕೆ. ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.