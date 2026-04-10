ಮಂಗಳೂರು: ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೋ-ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ ನಿಧನ
ಮಂಗಳೂರು: ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೋ-ಚಾನ್ಸಲರ್, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜೆಸೂಯಿಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ (MJES) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೋ ಎಸ್ಜೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 63 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
1963ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 1981ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಜೆಸೂಯಿಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ., ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
1997ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಜೆಸೂಯಿಟ್ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡ ಅವರು, 1996ರಿಂದ 1999ರವರೆಗೆ ಹಾಸನದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 2007ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
2007ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2012ರವರೆಗೆ ಹಾಸನದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ವಾಟಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೋಮ್ನ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
2017ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಲೆನ್ಸಿಯಾದ ಫಾತಿಮಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಹೌಸ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಧಾರವಾಡದ ‘ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ’ ಜೆಸೂಯಿಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂದಿರದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.