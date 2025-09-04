Udupi District-Level Best Teacher Awards Announced for 2025-26
The Udupi District-Level Best Teacher Awards have recognized 15 outstanding educators from lower primary, higher primary, and high school divisions for their exceptional contributions to education.
Lower Primary School Division
1. Saraswati (Govt. Lower Primary School, Maroor)
2. Vasundhara (Govt. Higher Primary School, Guddeyangadi)
3. Harish Poojary (Govt. Higher Primary School, Padukuduru)
4. Sumangala Gaaniga (Govt. Lower Primary School, Kismati)
5. Vijaya A (Govt. Lower Primary School, Moodukere)
Higher Primary School Division
1. Shekhar Kumar (Govt. Higher Primary School, Heskattur)
2. Veena (Govt. Higher Primary School, Hangarakatta)
3. Ramani (Govt. Model Higher Primary School, Nandikoor)
4. Thimmappa Gaaniga (Govt. Higher Primary School, Kanchikaanu)
5. H. Prabhavati (Govt. Higher Primary School, Kudabetu)
High School Division
1. Shashishankar H.M. (Govt. PU College, Bajagoli)
2. E. Nataraj Upadhya (SVH PU College – High School Division, Innanje)
3. Jagadish K. (Karnataka Public School, Brahmavar)
4. Santosh (Ramson Govt. High School, Kandlur)
5. Jagadish Shetty (Janata High School, Hemmadi)
These dedicated teachers have demonstrated excellence in their respective fields, inspiring students and colleagues alike.