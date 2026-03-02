Udupi District Administration Issues Helpline Amid Middle East Crisis
Udupi: In view of the prevailing instability in certain Middle Eastern countries and the resulting disruption in international flight services, the Udupi district administration has issued important information in the public interest.
Airspace Restrictions and Current Situation
Air routes in 11 countries, including Iran, Israel, Lebanon, and Saudi Arabia, have reportedly closed until March 2. Due to these unexpected disruptions, several passengers from Karnataka are stranded in various Middle Eastern nations, including the United Arab Emirates (Dubai).
Steps Taken by the Administration
As per the directions of the Chief Minister and the Revenue Minister, the State and District Emergency Operation Centres are functioning round the clock (24×7). The district administration is continuously monitoring advisories issued by the Ministry of External Affairs and Indian embassies abroad.
Helpline Numbers
Residents of Udupi district or their relatives seeking information or assistance may contact:
Udupi District Emergency Operation Centre: 0820-2574802 (Toll-Free: 1077)
State Emergency Operation Centre: 080-22340676, 080-22253707 (Toll-Free: 1070)
Important Advisory to the Public
Karnataka residents, including those from Udupi district currently in Middle Eastern countries, are advised to strictly follow safety guidelines issued by local authorities. If you’re facing difficulties, you can contact the Indian Embassy helplines or register on the “Sarthi Sahayata” portal for assistance.
In case of visa-related issues, individuals may approach the nearest FRRO (Foreigners Regional Registration Office), according to a press release from the Deputy Commissioner’s office.